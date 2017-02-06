Опасный дуэт: какие лекарства нельзя сочетать

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Именно этому вопросу мы хотим посвятить тему сегодняшней статьи. Ты узнаешь, какие сочетания лекарств опасные.Когда одолевает кашель или простуда, облегчить симптомы помогут таблетки или сиропы, которые можно купить без рецепта. В их состав входят вещества, оказывающие седативный эффект. Эти же компоненты есть и в противоаллергических медикаментах.В результате такого дуэта может наблюдаться сонливость, усталость, неспособность сосредоточиться. Если деятельность человека требует внимания (вождение, работа с механизмами и т. д.), повышается риск аварийной ситуации.Врачи рекомендуют отказаться от антиаллергических лекарств, пока нужно принимать средства от кашля и простуды. Также можно купить антигистаминные медикаменты 2 или 3 поколения, тогда воздействие на ЦНС (центральную нервную систему) будет не такое сильное.НПВС, как правило, есть в аптечке у многих. Они снижают температуру, снимают воспаления и боль. Тем не менее, они не безобидны, как это может показаться на первый взгляд. Такие препараты влияют на состав крови, и если их применять систематически, ее способность свертываться может ухудшиться. Кроме того, НПВС могут раздражать слизистые оболочки пищеварительной системы, из-за чего повышается риск появления кровотечений в ЖКТ.Многие успокоительные средства хоть и продаются по рецепту врача, однако в сочетании с НПВС они сильно снижают густоту крови, поэтому возрастает кровоточивость, а значит и серьезный риск для здоровья.Разжижение крови с помощью лекарств может потребоваться при тромбозе, варикозе, геморрое и болезнях, связанных с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, разжижают кровь и обезболивающие лекарства. Аспирин признан эффективным средством для повышения текучести крови.Такой дуэт очень опасный, так как могут возникнуть кровотечения, в том числе такие, которые не всегда можно обнаружить своевременно, например, скрытые.Успокоительные лекарства не только снижают тревожность, но и частоту сокращений сердца. Кроме того, они понижают частоту вдохов и выдохов. Таким же образом воздействуют обезболивающие препараты, в которых есть кодеин либо морфин.Важно помнить, что сочетание таких лекарственных средств при повышенной дозировке, может стать причиной остановки сердца.Варфарин снижает выработку белков свертывания крови. Когда она не такая вязкая, уменьшается вероятность тромбирования вен. Разжижают кровь и обезболивающие медикаменты. Поэтому такое сочетание может вызвать кровотечения.Как уже было сказано выше, кодеин снимает болевые ощущения. Парацетамол также обезболивает и снимает жар. Однако вместе такие лекарства применять нельзя, иначе печень получит токсический удар. Также было установлено, что у более 50% человек, принимавших парацетамол и кодеин, появилась печеночная недостаточность.Кальций, как известно, улучшает структуру костей и предупреждает риск появления остеопороза. Кроме того, он снижает уровень кислотности в желудке. Имодиум (лоперамид) избавляет от поноса, так как снижает желудочную активность. Однако его не принимают, если расстройство желудка вызвано инфекцией, так как бактерии будут задерживаться в желудке и наносить ему вред.Сочетание таких медикаментов может стать причиной обратного эффекта – продолжительного запора.Верапамил блокирует действие кальция и расширяет сосуды, за счет этого понижается давление, активней поступает в сердце кровь и уходят ишемические болезненные ощущения. Бета-блокаторы применяются при сердечной недостаточности, когда сердцу тяжело перекачивать кровь по организму. После их употребления сердечные сокращения становятся не такими частыми, но результативными.Дуэт этих препаратов может стать причиной затрудненного проведения электрических импульсов по сердечной системе. Кроме того, сердцебиение может сильно замедлиться, что в самом худшем случае приведет к летальному исходу.Препараты, снижающие холестерин, снижают его выработку печенью, в результате она перерабатывает холестерин, который уже имеется в организме. Флуконазол считается эффективным средством от грибковых инфекций, особенно при кандидозе.Комбинация таких медикаментов приводит к тому, что антихолестериновые средства накапливаются в организме, ведь флуконазол угнетает активность печени. Из-за этого может пострадать не только печень, но и мышечные ткани.- Когда врач выписывает рецепт, необходимо его уведомить обо всех медикаментах, которые ты принимаешь.- Внимательно читать инструкции, особенно пункт «Сочетание лекарственного средства с другими препаратами».- Не выбрасывать инструкции, а складывать их вместе.- Начинать прием медикаментов нужно после предварительной консультации с врачом.- Придерживаться назначенной доктором или указанной в инструкции дозировки.Лекарства могут стать, как спасением, так и вредом. Все зависит от того, как их принимать. Мы надеемся, что зная опасные комбинации, ты получишь от медикаментов только пользу. А еще лучше, чтобы лекарства тебе не понадобилось и знания не пришлось применять на практике.