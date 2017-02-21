Какая самая лучшая поза для сна?
21/02/2017 комментироватьОколо трети всей своей жизни человек расходует на сон. Он является показателем общего состояния человеческого организма. В течение сна весь организм отдыхает, восстанавливается, мышцы расслабляются, дыхание замедляется и отключается сознание. Но для того чтобы организм полностью отдохнул и восстановил свои силы – необходимо спать правильно.
Известно, что никто не спит всю ночь в одной позе. Во время сна человек поворачивается и меняет положение своего тела. Однако большую часть сна он проводит в определенной позе. Специалисты рекомендуют выбрать такое положение сна, чтобы утром просыпаться бодрыми и отдохнувшими.
Предлагаем тебе перечень позиций для сна, а также расскажем о их плюсах и минусах.
Сон на животе
Эта поза хороша тем людям, которые страдают от храпа. Во время сна на животе через горло проходит меньше воздуха, что исключает возможность храпа.
Однако специалисты считают, что сон в этой позиции может стать причиной болей в области шеи и позвоночника. Это вызвано тем, что сон на животе предусматривает поворот шеи в сторону, а за время сна шейный отдел может затекать и вызывать неприятные ощущения после пробуждения.
Также в этой позиции человек автоматически сгибает одну из ног, подтягивая ее к себе. В результате этого напрягаются шейные мышцы и плечи, а позвоночник искривляется. Если регулярно использовать такое положение во сне, то это может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом и сосудами головного мозга.
К минусам сна на животе можно отнести и то, что в этой позе происходит контакт с подушкой, что растягивает кожу, а также утром на лице можно обнаружить отек, вызванный сном на животе.
Сон на спине
Эта поза является самой оптимальной и безопасной среди других положений во сне. В этой позе, заявляют специалисты, нагрузка на позвоночник минимальна. Расслабляется также шея и плечевые суставы. Всё мышцы расслабляются и организм восстанавливает силы.
Однако надо помнить, что людям, которые имеют проблемы с дыханием (искривление носовой перегородки, полипы в носу, увеличение миндалин) или склонны к храпу, сон на спине не рекомендуется.
Сон на боку
Если человек имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, то сон на правом боку может провоцировать изжогу. А вот сон на левом боку, наоборот, способен помочь ЖКТ. Причина в силе тяжести: когда человек лежит на левой стороне, переработанные пищевые отходы свободнее проходят по кишечнику, что способствует лучшему опорожнению по утрам.
Также сон на левом боку помогает нашей лимфатической системе, ведь левая сторона является доминирующей лимфатической стороной организма.
Однако тем людям, у которых имеются проблемы с сердцем и скачками артериального давления, лучше всего спать на правом боку. Специалисты объясняют это тем, что лежа на левом боку, идет большая нагрузка тела на сердце – это может затруднять кровообращение и работу сердечной мышцы. Человек, проснувшись утром, может ощущать дискомфорт, тяжесть в области сердца, а также тахикардию. В этом случае рекомендуется лечь на спину, расслабиться и глубоко подышать.
Необходимо помнить, что неправильное положение во время сна может нанести вред здоровью. Чтобы понять, какая позиция во сне самая оптимальная для тебя – проснувшись, оцени свое состояние. Если твое самочувствие хорошее и ты выспался, то старайся спать именно на этом боку.
Помимо правильной позы во сне, нужно с толком подойти к выбору матраса и подушки. Ведь эти атрибуты – самые важные в нашем ночном отдыхе. И уже доказано, что для полноценного и здорового сна человеку необходимо спать на ортопедическом матрасе и ортопедической подушке.
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