Какая самая лучшая поза для сна?

Мозг способен сохранять дневную информацию во время сна По мнению ученых из Швеции, во время сна мозг обрабатывает все дневные события Читать подробнее »

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Продолжительность сна жителей разных стран Самая большая продолжительность сна в Аргентине. Жители этой страны тратят на сон 10 часов и 16 минут Читать подробнее »







Известно, что никто не спит всю ночь в одной позе. Во время сна человек поворачивается и меняет положение своего тела. Однако большую часть сна он проводит в определенной позе. Специалисты рекомендуют выбрать такое положение сна, чтобы утром просыпаться бодрыми и отдохнувшими.Предлагаем тебе перечень позиций для сна, а также расскажем о их плюсах и минусах.Эта поза хороша тем людям, которыеВо время сна на животе через горло проходит меньше воздуха, что исключает возможность храпа.Однако специалисты считают, что сон в этой позиции может. Это вызвано тем, что сон на животе предусматривает поворот шеи в сторону, а за время сна шейный отдел может затекать и вызывать неприятные ощущения после пробуждения.Также в этой позиции человек автоматически сгибает одну из ног, подтягивая ее к себе. В результате этого напрягаются шейные мышцы и плечи, а позвоночник искривляется. Если регулярно использовать такое положение во сне, то это может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом и сосудами головного мозга.К минусам сна на животе можно отнести и то, что в этой позе происходит контакт с подушкой, чтоа также утром на лице можно обнаружить, вызванный сном на животе.Этасреди других положений во сне. В этой позе, заявляют специалисты,. Расслабляется также шея и плечевые суставы. ВсёОднако надо помнить, что людям, которые имеют(искривление носовой перегородки, полипы в носу, увеличение миндалин) илиЕсли человек имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, тоА вот, наоборот,. Причина в силе тяжести: когда человек лежит на левой стороне, переработанные пищевые отходы свободнее проходят по кишечнику, что способствует лучшему опорожнению по утрам.Также, ведь левая сторона является доминирующей лимфатической стороной организма.Однако темлюдям, у которых имеютсялучше всего. Специалисты объясняют это тем, что лежа на левом боку, идет большая нагрузка тела на сердце – это может затруднять кровообращение и работу сердечной мышцы. Человек, проснувшись утром, может ощущать дискомфорт, тяжесть в области сердца, а также тахикардию. В этом случае рекомендуется лечь на спину, расслабиться и глубоко подышать.Необходимо помнить, что неправильное положение во время сна может нанести вред здоровью. Чтобы понять, какая позиция во сне самая оптимальная для тебя – проснувшись, оцени свое состояние. Если твое самочувствие хорошее и ты выспался, то старайся спать именно на этом боку.Помимо правильной позы во сне, нужно с толком подойти к выбору матраса и подушки. Ведь эти атрибуты – самые важные в нашем ночном отдыхе. И уже доказано, что для полноценного и здорового сна человеку необходимо спать на