Болезни, которые отражаются на внешности

Наша внешность может рассказать о наших заболеваниях. Сегодня ты узнаешь, какие изменения во внешности должны насторожить и быть сигналом того, что пора обратиться к врачу.





Многие медики считают, что каждое заболевание влияет на изменения в организме, а также имеет внешние проявления. Необходимо знать, что существует ряд симптомов болезней, которые можно заметить и предотвратить.





Кожа





Если ты почувствовал сухость кожи и ощутил зуд, то это говорит о вероятности кожных заболеваний. Это может быть связано с неправильным ежедневным уходом за кожей, с перенесенным стрессом. Подобные симптомы чаще всего появляются на локтевых суставах, запястьях, коленях. Если ты обратил внимание на цвет своей кожи, которая обрела желтоватый оттенок, необходимо, в первую очередь, изменить свой рацион питания. Ограничить себя в продуктах, которые содержит бета-каротин (оранжевые фрукты и овощи). Желтизна кожи может также говорить о проблемах с печенью. В таком случае следует незамедлительно обратиться к врачу. А вот тусклая кожа сигнализирует о нехватке в организме воды. Суточная норма воды должна составлять 1,5-2 л.





Волосы





Если у тебя появилась преждевременная седина, то это говорит о нехватке в организме витамина B12. Этот витамин способствует росту волос. Также его дефицит влияет на пигментацию волос. В том случае, если твои волосы стали тоньше, слабее и приобрели тусклый оттенок, чтобы укрепить шевелюру, можно принять комплекс витаминов и минералов.





Брови и ресницы





Если ты заметил, что у тебя стали редеть брови и ресницы, то это может говорить о проблемах с щитовидной железой. Необходимо побывать на консультации у врача и обследовать щитовидную железу.





Глаза





Если у тебя покраснели глаза и появились кровеносные сосуды, то это может быть результатом аллергии или воспаления слизистой оболочки глаза. Кровеносные сосуды глаз также могут свидетельствовать о проблемах мозгового кровообращения. В этом случае сразу же обращайся к врачу.





Рот





На состояние ротовой полости могут влиять различные воспалительные процессы. Злоупотребление алкоголем, курение, гормональные изменения в организме отразятся на здоровье десен.





Губы





Если у тебя сохнут и трескаются губы, то это говорит от нехватки железа в организме. Но это может быть и признак повышенного уровня сахара в крови. Продолжительная бледность губ также говорит о дефиците железа в организме и проблемах с сердечно-сосудистой и легочной системами. С визитом к врачу лучше не затягивать.

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