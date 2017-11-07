Как начать закаляться без вреда для организма и с пользой для иммунитета?

В чем заключается польза от закаливания?

О том, как закаляться без вреда для себя, мы расскажем в сегодняшней статье.На человеческой коже есть рецепторы холода, воздействуя на них, можно влиять на весь организм.Выполняя все процедуры правильно, можно укрепить иммунитет, улучшить способность тела поддерживать нормальную температуру в разных погодных условиях, укрепить нервную систему, сосуды, устранить аритмию и оптимизировать обмен веществ.Кроме того, закаливание улучшает состояние кожи, взбадривает организм и помогает в борьбе с лишними килограммами.Если ты решил встать на путь закаливания организма, обязательно ознакомься с правилами, которые должен знать каждый новичок в этом деле.

1. Начинать закаляться можно, когда нет проблем со здоровьем

2. Чтобы организм не испытал стресс, закаляйся постепенно

Такие заболевания, как ОРВИ, грипп, простуда, а также нарушения целостности кожных покровов нужно вылечить до начала процедур.Противопоказано закаливание тем, у кого повышено глазное давление, так как при перепаде температур оно может сильно подскочить и вызвать отслоение сетчатки.Противопоказано закаливание людям с тахикардией, ишемическими болезнями сердца и сердечной недостаточностью.Людям с повышенным или пониженным артериальным давлением стоит проконсультироваться у врача, прежде чем приступить к манипуляциям.Начинай с самого малого – умывайся холодной водой. Снижать ее температуру нужно поэтапно – сперва делай ее порядка 22⁰, и каждый день на градус ее снижай.Когда умывание холодной водой станет нормой, приступай к следующему этапу закаливания. Тогда организм не испытает стресс.

3. Закаляйся постоянно, не делая перерывов

Варианты процедур закаливания

1. Воздушные ванны

Если ты решил встать на этот путь, то не сходи с дистанции. Закаляйся независимо от погоды и условий. Процедуры можно делать даже в поездке или в отпуске. Метод ты можешь выбрать сам – ходить босиком, принимать прохладный душ и т. д.Даже если после этого появился насморк, не останавливайся. Как исключение, сделай перерыв, если повысилась температура.Предлагаем простые варианты закаливания, которые подойдут для новичков.Такой вариант закаливания воздухом предусматривает нахождение в помещении с температурой 15 – 16 ⁰С. Первый раз время пребывания в прохладной комнате должно быть не более трех минут. Далее его можно увеличить до пяти минут.В таком помещении ты должен раздеться и выполнить несколько энергичных упражнений – отжимания, подтягивания, приседания, выпады и т. д. – что тебе больше по душе.Спустя месяц таких процедур можно переходить на открытый воздух, делая те же упражнения. Начинать их рекомендуется, когда температура за окном порядка 22⁰С. Первый сеанс должен длиться не больше 15 минут. Каждый следующий этап можно продлевать на 1 – 2 минуты.Когда на улице холодно, воздушные ванны разрешено выполнять лишь спустя год подготовки в помещении и на улице при указанных выше температурах.В холодную погоду первый сеанс должен длиться 1 минуту. Далее длительность нужно поэтапно увеличивать до 15 минут.

2. Обтирания

3. Обливания водой

Обтирания будут полезны всем, исключения лишь составляют случаи, когда есть повреждения кожи.Манипуляции заключается в обтирании тела полотенцем, которое предварительно намочили в воде.Две минуты необходимо последовательно растирать тело до образования красноты. Сперва разотри мокрым полотенцем шею, потом грудную клетку, спину. После этого вытри эти участки тела насухо. Далее продублируй действия с ногами и бедрами.Первый раз температура воды, в которой нужно намочить полотенце, должна быть порядка 33⁰С. Каждые 10 дней снижай температуру на 5⁰С.Обливания лучше всего делать новичкам частично и по утрам. Воду следует подготовить с вечера. За ночь она станет комнатной температуры. Проснувшись утром, облей пару раз руки, ноги, а также шею, и вытри мокрые участки полотенцем.После двух недель таких процедур можно начать обливать все тело водой и затем насухо его вытирать.Как и при обтираниях, каждые 10 дней необходимо понижать температуру на 5⁰С. Чтобы не допустить переохлаждения, во время обтираний в помещении должно быть не менее 20 – 21⁰С.Стоит заметить, что эффект от таких сеансов будет возрастать, если будет увеличиваться контраст между температурой воды и тела.

4. Контрастный душ

Такая процедура делает крепче сердце и сосуды, улучшает обмен веществ, улучшает циркуляцию крови.Наиболее простой метод проведения манипуляции – до 30 секунд горячий душ, а потом до 30 секунд холодный напор струи. Смену температур нужно повторить 3 раза.Начинать процедуру следует с 10 секунд. Через 14 дней время можно увеличить до 20 секунд, а еще спустя 14 дней – до 30 секунд.До 2 –3 недель температура горячей воды должна быть 41 – 45⁰С, а холодной – 28 – 30⁰С. Спустя время, холодную воду можно делать 16 – 20⁰С.Душевой струей нужно поэтапно обливать разные участки тела, надолго на них не акцентируя внимание.

5. Ходьба босиком

Этот метод очень хорошо подходит для новичков. Кроме того, он укрепляет иммунитет, снижает потливость ног и считается эффективным способом для профилактики плоскостопия.Нужно налить в ванну немного воды 20 – 22⁰С. Далее следует встать в нее и переступать с ноги на ногу, имитируя ходьбу. Снижать на градус температуру воды необходимо каждые 2 – 3 дня. Таким способом можно приучить себя делать сеансы с холодной водой.

Правильное закаливание поможет тебе улучшить не только здоровье, но и самочувствие, ведь в здоровом теле – здоровый дух. Соблюдай изложенные в статье рекомендации и увидишь, как уже в скором времени ты подружишься с холодом, который пойдет тебе только на пользу.