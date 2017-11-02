Как уберечь себя в сезон простудных заболеваний? 8 действенных способов

Организм каждого из нас ежедневно атакуют всевозможные вирусы и инфекции. Особенно эти атаки обостряются в весенне-осенний период. Поэтому в это время, как никогда, необходимо укреплять защитные силы организма.



По подсчетам специалистов человек расходует на борьбу с ОРВИ и гриппом около 6 лет своей жизни. Это очень обидно столько лет провести в постели с температурой, головной болью и общим недомоганием.



Чтобы максимально сократить время, а то и вовсе предотвратить появление простудных заболеваний, надо всего лишь выполнять ряд простых, но важных правил. 1. Высыпайся Полноценный сон – залог хорошего здоровья. Чтобы быть активным, энергичным и здоровым, не подвергать себя простудам, надо обязательно выспаться. Медиками доказано, что если человек спит меньше 7 часов в сутки, риск заболеть вирусной инфекцией у него возрастает в 3 раза.



Так же специалисты заявляют, что люди, лишенные полноценного сна, покупают продуктов на 20% больше и на 9% калорийнее, нежели те, которые имеют крепкий и здоровый сон. Такие люди потребляют в среднем в день на 300 калорий больше.



Есть у тебя нет возможности поспать в будние дни, старайся это сделать в выходные. А что касается всевозможных препаратов для улучшения сна – медики их не рекомендуют. Любой препарат подрывает твой иммунитет. Если все-таки одолела бессонница, можно выпить перед сном чай с мятой или 1 стакан теплой воды с чайной ложкой меда. Также перед сном очень полезно прогуляться на свежем воздухе. 2. Откажись от строгих диет Зима – это время, когда твой организм делает запасы для того, чтобы обеспечить защиту от холода. И уж точно это не самое подходящее время для строгих диетических истязаний. Если человек в зимний период садится на разгрузочную диету, он лишается необходимых калорий – а это ведет к снижению иммунитета. Особенно не рекомендуются обезжиренные диеты. Дело в том, что стенки лимфоцитов и макрофагов (защитных клеток в организме) состоят из липидов, то есть жиров. Специалисты настоятельно рекомендуют в холодное время года употреблять пищу, богатую калориями.



Также, необходимо включать в свой рацион витаминно-минеральные комплексы, в особенности, богатые селеном и цинком. Поэтому любые строгие диеты лучше отложить до марта, а в холодное время питаться полноценно и сбалансировано – читай следующий пункт. 3. Употребляй калорийную пищу в меру Продолжая тему предыдущего пункта, надо сказать, что не стоит вдаваться в крайности и налегать на сверх-калорийную еду. Ведь не секрет, что чрезмерное употребление калорий ослабляет иммунитет. Большое количество белков отрицательно влияет на желудочно-кишечный тракт, печень и почки. А лишний сахар – это путь к увеличению веса.



Лишь сбалансированное и полноценное питание способно позитивно повлиять на защитные силы организма. Оптимальное соотношение белков, углеводов и жиров: белки – 20-30%, углеводы – 50-60%, жиры – 20-30%. Регулярно включай в свой рацион растительные нерафинированные масла (оливковое, кунжутное, льняное, семян тыквы), жирные сорта морской и океанической рыбы (лучше отдать предпочтение мелким сортам рыбы: салака, мойва, скумбрия, сельдь, кефаль, анчоусы, дорада), сезонные овощи, фрукты, цельнозерновые каши (гречка, овсянка, дикий рис). 4. Мысли позитивно и избавься от стресса В современном мире человек испытывает огромные эмоциональные и физические нагрузки. К сожалению, это приводит к отрицательным последствиям. Эмоциональное состояние человека оказывает большое влияние на защитные силы организма. Особенно это актуально во время сезонных климатических изменений. И одна из причин множества заболеваний, в том числе и простудных, – это негативные эмоции, стрессы и подавленное настроение.



Совет: отдыхай, расслабляйся, отвлекайся от работы и других повседневных забот. Самый лучший способ – это занятия спортом, общение с друзьями, пешие прогулки, а также всевозможные тренинги и медитации. 5. Будь активным в меру В результате длительных наблюдений, специалисты пришли к выводу, что во время интенсивных нагрузок ряд иммуноглобулинов в организме человека исчезает. Организм спортсмена расходует всю энергию и силы на то, чтобы приблизиться к рекорду и одержать победу. Естественно, ни о какой защите от вирусных инфекций в этот момент не может быть и речи. Вот почему известные спортсмены и чемпионы часто болеют.



В группу риска также могут попасть и любителей фитнеса. Поэтому в сезон простудных заболеваний ограничь интенсивность занятий в тренажерном зале. Больше времени уделяй кардионагрузкам – беговой дорожке, велотренажеру, пешим прогулкам и плаванию в бассейне. И помни – все хорошо, что в меру. 6. Не забывай о гигиене Доказано, что около 90% заражений вирусными инфекциями происходит через руки. Это случается, когда мы открываем двери, держимся за поручни в общественном транспорте или просто здороваемся, пожимая руку. В этом случае, если нет возможности помыть руки с мылом, можно воспользоваться одноразовыми влажными салфетками или антисептиками, которые продаются в аптеке. Также медики не советуют пользоваться носовыми платками – на них скапливается большое количество микробов и бактерий. Лучше воспользоваться одноразовыми сухими салфетками.



Отмечено, что те люди, которые в течение рабочего дня 4-5 раз протирали руки влажной салфеткой или антибактериальным гелем, меньше подвергались простудным заболеваниям. 7. Закаляйся Самое главное преимущество закаливания – это укрепление иммунитета, что очень важно в период простудных заболеваний. Благодаря закаливанию человек легче переносит климатические изменения и становится более устойчивым к вирусам и инфекциям.



Необходимо заниматься закаливанием регулярно, чтобы организм и сосуды привыкали к нагрузкам. Также очень важно использовать различные виды закаливания – закаливание холодной водой (обтирание, плавание, контрастный душ), закаливание воздухом (воздушные ванны), закаливание в парной, в сауне, бане.



Но помни: начинать закаляться можно, только тогда, когда ты абсолютно здоров.

8. Откажись от вредных привычек Все знают, что курение и прием алкоголя негативно влияет на весь человеческий организм. Однако, даже осознавая это, не каждый торопиться распрощаться с вредной привычкой. А зря. Никотин и этиловый спирт, которые попадают в организм, каждый раз приводят к интоксикации. Происходят сбои в работе всех систем организма, и иммунная система не исключение.



Злоупотребение алкоголем и курение вредны как здоровью самого подверженного им человека, так и здоровью окружающих его людей. Вредные привычки в конечном итоге обязательно подчиняют себе все остальные действия человека, всю его деятельность.





