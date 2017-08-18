Как меняется организм после полного отказа от алкоголя

Сложно представить себе вещь более коварную, чем алкоголь: он медленно и незаметно подкашивает здоровье даже тех людей, которые не злоупотребляют крепкими напитками, соблюдая все нормы и всячески себя ограничивая. Просто внимательно прислушайся к собственным ощущениям: наверняка привычные пару бокалов пива пятничным вечером не остались незамеченными и организм уверенно намекает на то, что пора что-то менять.
Распознать такие сигналы не так сложно, как кажется на первый взгляд. Бить тревогу следует уже в том случае, если ты ощущаешь недомогание и разбитость; по утрам, глядя в зеркало, наблюдаешь припухлое лицо и сухую кожу, а также ловишь себя на мысли, что очень сильно хочется есть и пить. При этом не важно, соблюдаешь ли ты правильный режим питания, сна и всячески избегаешь стрессов на работе. Перечисленные выше симптомы могут указывать отнюдь не на дефицит отдыха или витаминов в организме: вполне возможно, твои главные враги в данном случае - пара безобидных, на первый взгляд, алкогольных коктейлей, сопровождающих большинство твоих вечеров.
MEN's LIFE
собрал для тебя несколько достаточно весомых причин, почему потребление алкоголя следует свести к минимуму, а то и вовсе полностью вычеркнуть его из своей жизни.
1. Избавление от лишних кило
Многочисленные исследования ученых доказали, что алкоголь оказывает существенное влияние на набор лишнего веса. Спиртосодержащие напитки тормозят метаболизм и имеют в своем составе огромное количество калорий, а также в разы повышают аппетит. Стоит продержаться без алкоголя всего 7 дней, и ты заметишь, что обмен веществ нормализовался, а излишки жидкости, которая раньше задерживалась в организме, благополучно вывелись. Как результат - стрелка на весах уверенно поползла вниз.
2. Очищение кожи
Алкоголь сильно обезвоживает организм. Механизм прост: печень реагирует на яд в кратчайшие сроки и перерабатывает спиртное, после чего в работу включаются почки, стараясь как можно быстрее вывести из организма продукты распада. Такой экстремальный режим серьезно сказывается на коже - она теряет тонус, становится сухой и дряблой.
Люди, которые отказываются от алкоголя полностью, очень скоро замечают колоссальные перемены во внешности: кожа очищается от высыпаний, становится упругой, увлажненной и обретает сияющий вид. Кроме того, ты забудешь что такое отеки и мешки под глазами.
3. Умеренное питание без перееданий
Алкоголь с давних времен считается мощным аперитивом: как показали исследования специалистов, он существенно усиливает ощущения, провоцируя более острую реакцию на ароматные блюда и отключая "ограничители" в нашем организме. В результате человек начинает испытывать зависимость от еды, которая приводит к ожирению, болезням сердечно-сосудистой системы, заболеваниям печени и даже к сахарному диабету.
Исключив спиртное из своего рациона, ты забудешь о переедании, попрощавшись с фальшивым чувством сильного голода. Пройдет совсем немного времени, и мысли о вредных закусках покинут твою голову, а организм начнет требовать полезной, здоровой и питательной еды.
4. Улучшение результатов от спортивных тренировок
Мало кому известно, что алкоголь разрушает структуру мышц и замедляет их рост, в связи с чем даже усиленные занятия спортом приносят крайне мало результатов. Кроме того, спиртное притормаживает процесс восстановления организма после интенсивных тренировок.
Именно по этой причине спорт и алкоголь не совместимы. Отказавшись от употребления спиртных напитков, вскоре ты почувствуешь себя гораздо лучше, твое тело начнет восстанавливаться быстрее, ненавистные жировые отложения исчезнут а на их месте начнет проявляться долгожданный мышечный рельеф.
5. Эмоциональная и физическая стабильность
По воздействию на организм алкоголь очень сильно напоминает сахар. Удовлетворив свое желание, мы ощущаем удовольствие и прилив энергии, тогда как ограничение тут же дает резкий упадок сил. Подобные химические скачки провоцируют сильнейшую зависимость организма, у человека снижается стрессоустойчивость, возникает головная боль, проблемы со сном и развивается депрессивное состояние. Переутомление сопровождает нас постоянно, даже если работы и вовсе не было.
У человека, отказавшегося от спиртного, полностью налаживается сон и восстанавливается резерв сил организма. Качество жизни при этом меняется колоссально.
6. Экономия денег и дополнительное свободное время
Если посчитать, какие суммы уходят на алкоголь за месяц или за год, можно, как минимум, испытать сильнейшее удивление (естественно, не самое приятное). А если представить, сколько "хотелок" можно было бы осуществить за эти деньги, желание прикасаться к выпивке и вовсе пропадет.
Кроме того, попрощавшись со спиртным, ты тут же обнаружишь, что в жизни вдруг появилось много свободного времени (которое еще совсем недавно отнимали однообразные вечера за барной стойкой и дни тяжелого похмелья). И потратить его теперь можно куда интересней!
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