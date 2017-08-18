Как меняется организм после полного отказа от алкоголя

1. Избавление от лишних кило

Распознать такие сигналы не так сложно, как кажется на первый взгляд. Бить тревогу следует уже в том случае, если ты ощущаешь недомогание и разбитость; по утрам, глядя в зеркало, наблюдаешь припухлое лицо и сухую кожу, а также ловишь себя на мысли, что очень сильно хочется есть и пить. При этом не важно, соблюдаешь ли ты правильный режим питания, сна и всячески избегаешь стрессов на работе. Перечисленные выше симптомы могут указывать отнюдь не на дефицит отдыха или витаминов в организме: вполне возможно, твои главные враги в данном случае - пара безобидных, на первый взгляд, алкогольных коктейлей, сопровождающих большинство твоих вечеров. MEN's LIFE собрал для тебя несколько достаточно весомых причин, почему потребление алкоголя следует свести к минимуму, а то и вовсе полностью вычеркнуть его из своей жизни.

2. Очищение кожи

Многочисленные исследования ученых доказали, что алкоголь оказывает существенное влияние на набор лишнего веса. Спиртосодержащие напитки тормозят метаболизм и имеют в своем составе огромное количество калорий, а также в разы повышают аппетит. Стоит продержаться без алкоголя всего 7 дней, и ты заметишь, что обмен веществ нормализовался, а излишки жидкости, которая раньше задерживалась в организме, благополучно вывелись. Как результат - стрелка на весах уверенно поползла вниз.

3. Умеренное питание без перееданий

4. Улучшение результатов от спортивных тренировок

5. Эмоциональная и физическая стабильность

6. Экономия денег и дополнительное свободное время

Алкоголь сильно обезвоживает организм. Механизм прост: печень реагирует на яд в кратчайшие сроки и перерабатывает спиртное, после чего в работу включаются почки, стараясь как можно быстрее вывести из организма продукты распада. Такой экстремальный режим серьезно сказывается на коже - она теряет тонус, становится сухой и дряблой.Люди, которые отказываются от алкоголя полностью, очень скоро замечают колоссальные перемены во внешности: кожа очищается от высыпаний, становится упругой, увлажненной и обретает сияющий вид. Кроме того, ты забудешь что такое отеки и мешки под глазами.Алкоголь с давних времен считается мощным аперитивом: как показали исследования специалистов, он существенно усиливает ощущения, провоцируя более острую реакцию на ароматные блюда и отключая "ограничители" в нашем организме. В результате человек начинает испытывать зависимость от еды, которая приводит к ожирению, болезням сердечно-сосудистой системы, заболеваниям печени и даже к сахарному диабету.Исключив спиртное из своего рациона, ты забудешь о переедании, попрощавшись с фальшивым чувством сильного голода. Пройдет совсем немного времени, и мысли о вредных закусках покинут твою голову, а организм начнет требовать полезной, здоровой и питательной еды.Мало кому известно, что алкоголь разрушает структуру мышц и замедляет их рост, в связи с чем даже усиленные занятия спортом приносят крайне мало результатов. Кроме того, спиртное притормаживает процесс восстановления организма после интенсивных тренировок.Именно по этой причине спорт и алкоголь не совместимы. Отказавшись от употребления спиртных напитков, вскоре ты почувствуешь себя гораздо лучше, твое тело начнет восстанавливаться быстрее, ненавистные жировые отложения исчезнут а на их месте начнет проявляться долгожданный мышечный рельеф.По воздействию на организм алкоголь очень сильно напоминает сахар. Удовлетворив свое желание, мы ощущаем удовольствие и прилив энергии, тогда как ограничение тут же дает резкий упадок сил. Подобные химические скачки провоцируют сильнейшую зависимость организма, у человека снижается стрессоустойчивость, возникает головная боль, проблемы со сном и развивается депрессивное состояние. Переутомление сопровождает нас постоянно, даже если работы и вовсе не было.У человека, отказавшегося от спиртного, полностью налаживается сон и восстанавливается резерв сил организма. Качество жизни при этом меняется колоссально.Если посчитать, какие суммы уходят на алкоголь за месяц или за год, можно, как минимум, испытать сильнейшее удивление (естественно, не самое приятное). А если представить, сколько "хотелок" можно было бы осуществить за эти деньги, желание прикасаться к выпивке и вовсе пропадет.Кроме того, попрощавшись со спиртным, ты тут же обнаружишь, что в жизни вдруг появилось много свободного времени (которое еще совсем недавно отнимали однообразные вечера за барной стойкой и дни тяжелого похмелья). И потратить его теперь можно куда интересней!