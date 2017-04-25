Здоровый образ жизни

6 причин появления седины, которые не стоит игнорировать

Если седые волосы появились у молодого человека, которому еще нет 30-ти лет, то это говорит о том, что в организме происходят изменения не в лучшую сторону. И на такие изменения необходимо обратить внимание
6 причин появления седины, которые не стоит игнорировать
Появление седины – это естественный биологический процесс, связанный с возрастными изменениями в организме. И отношение к ней у каждого человека разное. Одни относятся к появлению седых волос спокойно, не реагируя на них. Другие, увидев седые волосы, пытаются каким-либо образом от них избавиться (подстричь, удалить, подкрасить).

Однако, если седые волосы появились у молодого человека, которому еще нет 30-ти лет, то это говорит о том, что в организме происходят изменения не в лучшую сторону.

Медики назвали ряд причин появления седых волос. А также обратили внимание на то, почему не рекомендуется игнорировать эти факторы появления седины.

Проблемы с сердцем и сосудами

Специалисты пришли к выводу, что раннее появление седых волос у мужчин может быть связано с нарушением в работе сердечно-сосудистой системы. И появление седины может свидетельствовать о начале ишемической болезни сердца, которая на первоначальной стадии никак себя не проявляет. Многие седеющие мужчины не торопятся показаться кардиологу. Но регулярное обследование у специалиста просто необходимо. Это позволит в дальнейшем избежать множества проблем со здоровьем.


Дефицит витамина D3 и B12

Известно, что витамины D3 и B12 способствуют образованию в организме меланина – это вещество необходимо для окраски волос и кожи. Если в организме недостаточно этих ценных витаминов, то происходит потеря меланина, а следовательно, появляются седые волосы. Специалисты советуют пересмотреть свой рацион питания. Необходимо перейти на сбалансированную диету – это поможет на какое-то время решить проблему с сединой. Большое содержания витамина D3 в молоке и молочных продуктах, морепродуктах и жирных сортах рыбы (лосось, тунец, сардины, палтус, сельдь, скумбрия), крупах (особеннно в овсянной крупе). Что касается витамина В12, то больше всего он содержится в продуктах животного происхождения, а именно: печень, почки, а также в селезенке, мышцах.


Лишняя перекись в организме

Как правило, у людей, которые еще не столкнулись с сединой, волосяные фолликулы производят минимальное количество перекиси. Однако, когда происходит сбой в выработке перекиси, она начинает обесцвечивать волосы. При подобном явлении используется УФ-активированная смесь, которая также с успехом применяется при нарушении пигментации кожи.


Табакокурение

Ученые пришли к заключению, что заядлые курильщики седеют чаще и раньше, чем те, кто не имеют этой пагубной привычки. Поэтому, если ты чрезмерно увлекаешься курением, то не удивляйся раннему выявлению седых волос. Вовремя расставшись с сигаретой, можно значительно замедлить процесс поседения. К тому же курение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, потенцию и репродуктивную функцию человека.


Стрессы

Ученые провели эксперимент, который доказал, что пережитый стресс и сильный выброс адреналина могут вызывать структурные изменения клеток ДНК человека. Происходит разрушение ДНК и волосы лишаются пигмента. Поэтому последствия стресса не только негативно влияют на общее здоровье, но являются причиной появлении седины.


Генетика

Ранние седые волосы могут быть причиной, связанной не только со здоровьем. Все дело может быть и в естественных особенностях организма. На появление ранней седины часто влияет наследственность. Если у кого-то из родителей в молодом возрасте уже появились седые волосы, то их дети также могут заметить у себя раннюю седину. Специалисты в результате длительной работы обнаружили гены, которые отвечают за появление седых волос у молодежи и могут передаваться по наследству. В этом случае проблему появления седых волос решить невозможно.


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Теги: седина, седые волосы, сердечно-сосудистая система, пигмент, меланин 25/04/2017 Menslife.com

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