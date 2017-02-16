Топ-7 самых полезных растительных масел

Рыба признана лучшим шашлыком У людей, чей рацион включает в себя морскую рыбу и растительные масла, с наступлением старости гораздо меньше шансов столкнуться с деменцией Читать подробнее »

Как выбрать натуральное оливковое масло? Авиценна приравнял оливковое масло к лекарству. И не зря! Такого количества полезных веществ и антиоксидантов нет ни в одном другом растительном жире. Читать подробнее »

Аромат оливкового масла поможет похудеть Запах оливкового масла понижает аппетит и удерживает от лишних перекусов Читать подробнее »







А вот какое масло рекомендуют употреблять медики и диетологи, мы сейчас разберемся.В настоящее время имеется большое количество всевозможных масел растительного происхождения. Причём каждое из них полезно по-своему. Но исключительно все растительные масла содержат витамин F (собирательное название полиненасыщенных жирных кислот), который предотвращает накопление вредного холестерина в сосудах, а также Олеиновую кислоту, которая отвечает за построение клеточных мембран и способствует обновлению поврежденных нервных клеток. К тому же растительные масла содержат важные витамины, способствующие расщеплению жиров – это витамины А и Е.А теперь подробнее о самых полезных растительных маслах.В первую очередь, для определения качества этого масла, надо обращать внимание на кислотность. Она должна быть указана на этикетке. Чем ниже кислотность этого полезного масла (до 0,8%), тем выше его качество. Древние греки называли оливковое масло "жидким золотом". В нём содержится большое количество олеиновой кислоты. Оливковое масло является прекрасным средством для чистки сосудов.Салаты, заправленные этим маслом, обретают неповторимый вкус и аромат. Оливковое масло при нагревании практически не выделяет канцерогены. Поэтому диетологи разрешают подвергать это масло нагреванию в процессе жарки и тушения.Тыквенное масло очень богато цинком – по его количеству превосходит даже морепродукты. Известно, что цинк – это мужская сила. Он способствует выработке тестостерона. Медики рекомендуют употреблять тыквенное масло при сильных морозах, так как в нём много селена – вещества, которое повышает иммунитет, эффективно борется с вирусными и простудными заболеваниями.Очень хорошо использовать масло тыквы для заправки салатов в сочетание с оливковым маслом. Однако не рекомендуется жарить на тыквенном масле.Это популярное среди Европейского населения масло очень богато лецитином, который способствует формированию нервной системы детей, а у взрослых поддерживает активность умственного развития. Также лецитин является прекрасным средством при стрессах и анемии.Это масло имеет золотистый цвет. Оно является одним из лучших масел для нормализации уровня холестерина в организме человека. Кукурузное масло богато фосфатидами – это производные фосфора, который очень полезен для мозговой деятельности. Еще в нём содержится витамин РР (никотиновая кислота) – этот витамин необходим для улучшения проводимости сердца.Это масло имеет островатый и пикантный вкус. Содержит витамины А, D, Е, К и группу витаминов В; фитонциды, фитостеролы, гликозиды, хлорофилл и многое другое. Горчичное масло является прекрасным бактерицидным средством, а также помогает сохранить свежесть заправленных салатов. Однако стоит помнить, что существуют сорта горчицы, которые содержат большое количество эруковой кислоты, негативно влияющей на организм (эта кислота не расщепляется пищеварительными ферментами человеческого организма и имеет свойство накапливаться в клетках и тканях, вызывая различные нарушения).Горчичное масло обладает согревающим свойством, поэтому является эффективным средством при простудных заболеваниях. Благодаря разогревающему действию его можно использовать для расслабляющего и восстанавливающего массажа.Это масло является самым низкокалорийным из всех масел растительного происхождения. Диетологи советуют его использовать для снижения избыточного веса. По своим целебным свойствам оно превосходит все остальные растительные масла: выводит токсины из организма, повышает иммунитет, нормализует работу всей пищеварительной системы человека (улучшает функцию печени, способствует лечению колитов, гастритов, устраняет запоры, изжогу, оказывает противопаразитарное действие).В льняном масле содержится большое количество жирных кислот Омега 3 и Омега 6 (по содержанию больше, чем в рыбьем жире). А также витамины F, A, E, B и K. В семени льна содержится антиоксидант тиопронин – он нейтрализует нитраты в покупных фруктах и овощах. Диетологи советуют его добавлять во всевозможные салаты.Кунжутное масло является лидером среди всех растительных масел по количеству кальция. Его еще называют женским маслом. Медики рекомендуют его при беременности и гормоны гормональных проблемах. Это масло помогает справиться с подагрой. Выводит из организма соли, а также рекомендуется при заболевании щитовидной железы. Но специалисты предупреждают о том, что это масло усиливает свертываемость крови. Связи с этим, его не рекомендуют употреблять с сердечником и тем, у кого проблемы с венами.