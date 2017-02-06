Полезные крупы, о которых вы не знали

Употребление на завтрак каш – хорошая защита от диабета Люди, завтракавшие кашами, имеют на 18% меньше риск заработать сахарный диабет, чем те, кто в своем ежедневном рационе недополучает клетчатки Читать подробнее »

Какие каши нужно есть, чтобы набрать массу? Следует отметить, что далеко не все каши способствуют набору веса. Однозначно не подойдут для заданной цели овсянка и бурый рис Читать подробнее »

Диета, насыщенная клетчаткой, значительно продлевает жизнь Употребление всего 10 грамм волокнистых продуктов в день поможет значительно снизить риск преждевременной смерти от огромного количества болезней, и увеличение этой порции лишь улучшает эффект Читать подробнее »





