Полезные крупы, о которых вы не знали
06/02/2017 комментироватьКаша – это блюдо нашего детства. У современного человека слово "каша" ассоциируется с рисом, овсянкой и гречкой. И, несмотря на то, что на полках наших современных магазинов имеется довольно широкий ассортимент круп, большинство людей ограничивается списком "гречка-рис-овсянка".
Предлагаем перечень круп, которые диетологи рекомендуют добавить в свой ежедневный рацион.
Амарантовая крупа (амарант, щерица). Это яркое и красивое растение в нашей стране считается сорняком. Но его культивировали еще ацтеки в Мезоамерике. В качестве крупы используются семена этого растения. В настоящее время широко используется в пищевой промышленности, а также в сельском хозяйстве.
Полезные свойства. Семена этого растения богаты множеством полезных свойств. В них содержится большое количество белка, лизина и других аминокислот. Помимо этого, имеется железо, калий, магний, кальций и фосфор. Известно, что эти микроэлементы используются при лечении опорно-двигательной и нервной системы. В семенах амаранта найдено вещество, которое способно приостановить процесс старения.
Булгур. Это разновидность твердого сорта пшеницы, который обрабатывается кипятком, высушивается и пропаривается. Известно, что блюда из этой вкусной крупы готовят издавна. В настоящее время булгур пользуется популярностью в странах с особыми кулинарными традициями: Армении, Индии, Турции, а также в странах Ближнего Востока. В Европе с этой крупой познакомились не так давно, но сейчас она приобретает популярность среди тех, кто любит и ценит каши.
Полезные свойства. Высокая пищевая ценность булгура объясняется тем, что в нём содержится огромное количество микроэлементов. Также булгур богат витаминами группы В, K, Е, бета-каротином. В этой группе витаминов содержатся жирные кислоты, сахариды и клетчатка. Минеральные соли нормализуют обмен веществ и приведут в порядок кожу, волосы и ногти. К тому же, эта каша легко усваивается организмом и хорошо переваривается. Если булгур употреблять регулярно, то можно справиться со стрессами и рядом других нервных заболеваний.
Кукурузная крупа. Эта крупа получается в результате измельчения зерен кукурузы. Каша из этой крупы очень полезна тем, что при тепловой обработке не теряет всех своих полезных свойств.
Полезные свойства. Кукурузная крупа способствует выведению вредных токсических веществ из организма. Она богата витаминами группы В, Е, А, РР, а также в ней содержится кремний и железо. В этой крупе около 80% ненасыщенных жирных кислот, которые снижают плохой холестерин. Для того, чтобы пополнить организм всеми полезными веществами из кукурузной крупы, диетологи советуют употреблять её несколько раз в неделю. Она считается низкокалорийной крупой.
Кус-Кус. Эта крупа относится к разряду пшеничных круп. Однако в настоящее время его готовят из манной крупы, которую получают из твердой пшеницы.
Полезные свойства. В отличие от других групп, кус-кус содержит большое количество меди, которая способствует укреплению волос и предупреждает их скорое появление. Медь в организме человека необходима для повышения уровня гемоглобина, а также незаменима при проблемах с суставами. При заболевании желудочно-кишечного тракта, блюда из этой крупы должны постоянно присутствовать в меню. Также это необходимо тем, кто борется с лишним весом.
Полба. Это особый вид пшеницы. Она обладает высокой пищевой ценностью. По размеру зерно полбы крупнее, чем зерна пшеницы. Зёрна этой крупы покрыты жесткой и несъедобной пленкой. Благодаря этому они устойчивы к радиоактивным и другим загрязнениям. Полба богата растительным белком, ненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой и витаминами группы В.
Полезные свойства. Регулярное употребление этой каши способствует укреплению иммунитета. А также улучшению сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной системы. Диетологи рекомендуют ввести в свой рацион кашу из полбы при заболевании диабетом.
Пшеничная крупа (пшеничка). Производится из пшеничных зерен. В наше время, к сожалению, об этой крупе помнят немногие. А зря.
Полезные свойства. В ней содержится комплекс витаминов, которые улучшают зрение, укрепляют волосы и ногти. К тому же пшеничка богата витаминами группы В, которые благоприятно влияют на мышечную систему и укрепляют иммунитет.
Толокно (толокнянка или толокняная мука). Это разновидность крупы, которая представляет собой измельчённые в муку овсяные или ячменные зерна. Перед этим их пропаривают, сушат и очищают. Внешне – это мука грубого помола, которая не образует клейковину, быстро растворяется в воде и загустевает.
Полезные свойства. Толокняная мука богата всеми необходимыми для человеческого организма веществами. В неё входят белки, жиры, углеводы, а также весь комплекс витаминов и минералов. Толокнянка богата лецитином – веществом, которое благоприятно влияет на нервную систему, избавляет человека от бессонницы, депрессии, усталости и нервного напряжения. Также эта крупа способствует усвоению витаминов А, D, Е, и K. Необходимо отметить, что в толокняной муке содержится большое количество биофлавоноидов – мощных антиоксидантов, которые препятствуют образованию различных опухолей в организме.
Ячневая крупа (ячка). Представляет собой нешлифованные частицы размолотого ячменного зерна. При изготовлении ячневой крупы, в отличие от перловой, отсутствует процесс шлифования и полирования, поэтому в ней больше клетчатки.
Полезные свойства. Диетологи рекомендуют употребление ячневой каши больным сахарным диабетом. Ячменное зерно богато витамином А, почти всеми витаминами группы В, а также витаминами D, Е и РР. Эти витамины необходимы человеку для улучшения обмена веществ и активной мозговой деятельности.
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