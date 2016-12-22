Какие приготовленные блюда нельзя разогревать дважды?

Агентство пищевых стандартов Великобритании предлагает тебе задуматься, прежде чем поставить разогревать уже готовое блюдо. Дело в том, что разогрев блюд - это процесс, когда пища проходит тепловую обработку, то есть повторное приготовление.





По мнению специалистов-диетологов существует ряд готовых к употреблению блюд, которые не рекомендуется разогревать. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В первую очередь, это касается продуктов, которые содержат высокий уровень белка. Их не рекомендуется заново подогревать в микроволновке, тушить, варить. Поэтому мы хотим напомнить тебе перечень продуктов, которые богаты белком, а также другие продукты, которые не стоит повторно подвергать тепловой обработке.





1. Мясо. Это касается, в первую очередь, всеми любимой и популярной курочки. При повторном нагревании данного продукта меняется структура белков. После употребления такого мяса возможно нарушение обмена веществ, тяжесть в желудке и другие осложнения. Эту проблему можно решить следующим образом: отварное или запеченное мясо станет прекрасным ингредиентом к любому салату. А еще можно приготовить сэндвич с отварным мясом и овощами. В этом случае мясо не подвергается вторичному подогреву. Оно используется в холодном виде.





2. Яйца. Зачастую этот продукт подогревать не требуется. Но всё же тебе полезно знать, что вторичное воздействие высокой температуры на готовые яйца, снижает количество полезных микроэлементов, вырастает риск появления токсических веществ. Эту проблему легко можно решить. Омлет или глазунью съесть сразу же после приготовления, а отварные яйца будут хорошим дополнением к различным салатам. Также можно приготовить сэндвич. Такие аппетитные и полезные блюда подаются в холодном виде.





3. Грибы. Этот замечательный и вкусный продукт довольно-таки тяжелый для человеческого организма. Однако, напоминаем тебе, что грибы очень богаты растительными белками. Если ты ограничиваешь себя в потреблении мяса, то грибы нужно включить в рацион. Но помни - повторная тепловая обработка уменьшит их питательный состав.





4. Картофель. Очень питательный, популярный и вкусный продукт в любой семье. Тем не менее, при повторном нагревании картофель теряет 75% своих полезных свойств. Уже приготовленный (отварной, запеченный) картофель, можно использовать в различных салатах.





5. Свёкла. По мнению специалистов-диетологов, свёкла - это уникальный продукт, который богат различными витаминами и микроэлементами. При первичном приготовлении этот овощ не теряет своих полезных свойств. Что же касается подогрева, то диетологи категорически запрещают это делать. В результате вторичного подогрева меняется структура и состав свёклы. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особенно, если ты употребляешь её регулярно. Существует множество полезных и вкусных салатов и холодных закусок со свеклой.

Простейшие рецепты для холостяка Мало какой холостяк будет «заморачиваться» с приготовлением еды. Именно для таких мужчин наша подборка истинно холостяцких рецептов! Читать подробнее »

Пикник по-королевски: как приготовить идеальный шашлык Что может быть лучше, чем отдых в лесу с любимой компанией? Узнай главные тонкости и секреты приготовления шашлыка Читать подробнее »