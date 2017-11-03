6 способов повышения мотивации на тренировке

Всем время от времени бывает лень идти на тренировку, но мотивация нужна для регулярных занятий спортом и поддержания тела в хорошей форме. Если начать сбавлять темп, то результат, к которому уже был пройден непростой путь, будет постепенно сходить на нет.



Мотивация должна заряжать энергией, энтузиазмом и быть одним из двигателей прогресса на пути к поставленной цели. Без нее невозможны результативные силовые тренировки и профессиональные занятия спортом.



Стоить заметить, что многие профессиональные атлеты научились бороться с ленью и посещают регулярно спортзалы. Но даже среди них далеко не все делают упражнения с полной отдачей, а некоторые не прикладывают даже половину усилий. Чтобы этого избежать, необходима действенная мотивация.



Если тебе не хватает стимула для регулярных занятий спортом, воспользуйся перечисленными в статье способами мотивации, и увидишь, что тренировки будут проходить гораздо результативней. 1. Тренировка, как базовая потребность Есть такие привычки, которые не обсуждаются. Человек делает их, не задумываясь, зачем они ему нужны. К таким привычкам относится сон, прием пищи, чистка зубов и т. д. К этому списку стоит добавить еще и регулярные тренировки.



Настрой себя так, что пропустить один день неприемлемо, так же, как и ходить целый день с нечищеными зубами. Включи тренировку в перечень обязательных дел, усиль мотивацию психологическим настроем, и увидишь, как уже вскоре вместо вечернего кофе с другом ты сам захочешь пойти в спортзал; и даже легкое недомогание не станет поводом завершить тренировку раньше, чем положено.



Включив занятие спортом в список обязательных дел, ты заметишь, насколько оно станет для тебя привычным и желанным. Твои знакомые и окружающие, если не сразу, то со временем, будут относиться к твоему образу жизни с пониманием и должным уважением. 2. Наметь для себя цели тренировки Заранее наметь для себя задачи – сделать определенное количество подходов при выполнении упражнения, поставить личный рекорд подтягивания на турнике или отжимания от пола и т. д.



Конечно, не выполнив план, ты можешь огорчиться, но в следующий раз ты подойдешь к осуществлению целей с еще большим рвением и энтузиазмом.



Такой метод позволяет выбрать направление и уверенно двигаться к результату. Если наступает пора увеличить нагрузку, а целей нет, то повышается вероятность ухудшить результативность, а то и вовсе свести ее к минимуму. Но если есть конкретные ожидания от занятий спортом, уйдет неопределенность и сомнения в успешном результате.



Перед тем как начать тренировку, установи для себя желаемое количество подходов, количество выполнений упражнений и их тип. Тогда в конце занятия будет лучше оценить желаемый и действительный результат; и если действительность еще отличается от пожеланий не в лучшую сторону, мотивируй себя работать еще усердней. 3. Не забудь о подготовке к тренировке Речь идет не о разогреве, а о предварительном настрое – приеме здоровой пищи перед занятием, прослушивании бодрящей музыки, положительном настрое. Все это в совокупности подготовит к выполнению упражнений, в том числе и увеличению нагрузки.



Способность делать упражнения более 60 минут легко перебить отсутствием сосредоточенности. Поэтому очень важно себя мотивировать психологически еще до начала тренировки.



Представь, что ты уже начал тренировку и получаешь положительные результаты. Проговори запланированное количество упражнений и их повторений. Почувствуй, как при этом ускоряется твой пульс. Такое действие способствует улучшению результативности занятий. 4. Будь ответственным не только перед собой Повысить ответственность за занятия спортом, а значит, и улучшить результат – это поделиться достижениями и недочетами с друзьями и близкими людьми, а также рассказать об этом в социальных сетях. Когда ты делишься своими планами с другими людьми, то сразу же стимулируешь себя не ударить лицом в грязь.



Потерпеть неудачу перед обществом – для многих крайне неприятная ситуация, которой хочется всеми силами избежать.



Кроме того, когда ты делишься с другими своими планами, то вскоре уже начнешь повышать планку. Согласись, как будет приятно слушать похвалу от людей, когда ты будешь двигаться вперед. 5. Найди для тренировок единомышленника Единомышленник также может стать действенной мотивацией для регулярного посещения спортзала. Кроме того, если вы знаете сильные и слабые стороны друг друга, вам будет проще вдвоем повышать уровень, устранять недостатки и двигаться к поставленной цели.



Конечно, не всегда бывает просто найти человека, с которым ты будешь на одной волне. Но если ты такого встретишь, не сомневайся, вдвоем вы достигнете гораздо больших результатов, чем в одиночку. 6. Конечный результат – не просто красивое тело, а нечто больше Итоговые цели повышают вероятность добиться успеха на тренировках. Кроме того, общая цель будет способствовать мотивации для всего периода занятий спортом. С каждым разом тренировки будут становиться результативней.



При этом важно, чтобы красивое тело не было конечным результатом. Целью может быть нечто больше – спортивные соревнования, тренировки группы людей, фотосессия. Участвуя в таких и подобных мероприятиях, сложно представить себя в неподходящей форме. Любой регресс может отразиться не только на спортивной форме, но и на результатах предстоящих событий. Поэтому, зная итоговую цель, ты не позволишь себе сойти с дистанции.



Заключение



Тренировки обязательно должны подкрепляться мотивацией. Хорошее здоровье, сила, красивое тело и энергия, уважение общества – действенные стимулы, чтобы регулярно посещать спортзал и делать упражнения с полной отдачей.



Конечно, сложно постоянно тренироваться. Но это самый основной способ получить желаемый результат. Даже если ты не настроен получить мускулистое тело, как с обложки мужского журнала, то выполняя 6 перечисленных способов мотивации, ты не сойдешь с дистанции и не оставишь лени и огорчению шансов овладеть тобой.

