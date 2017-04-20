5 упражнений для тех, у кого мало времени, но кто хочет держать себя в форме

Физические упражнения важный аспект в жизни каждого человека. Но как быть, если ежедневная загруженность работой не позволяет уделять время регулярным тренировкам? Для таких случаев тренеры разработали упражнения, которые будут эффективными за небольшой промежуток времени. Их суть в том, чтобы, не потратив много времени, получить желаемый результат.



Мы сделали подборку пяти самых несложных и результативных упражнений, которые могут выполнять даже очень занятые люди. Безусловно, они не заменят полноценные занятия в спортзале, однако помогут держать мышцы в тонусе и хорошо себя чувствовать в течение рабочего дня. Планка Делая планку, можно укрепить мышечные ткани ягодиц, а также косые, прямые и поперечные мышцы живота. Эффективность заключается в том, что в процессе выполнения активно задействуются вышеперечисленные мышцы в течение небольшого промежутка времени.



Тренера рекомендуют начать с классической позиции, а после ее освоения переходить к более сложным вариантам. Например, можно делать планку, опираясь лишь на одну руку и ногу (по диагонали). Приседания Для тех, кто большую часть дня сидит за компьютером, оптимально подойдут приседания. Они позволяют задействовать части тела, которые долго пребывают в пассивном состоянии. Данный тип упражнений позволяет держать в форме ноги, ягодицы, позвоночник и даже живот. Однако приседания нужно делать правильно. Кроме того, упражнение укрепляет колени, в результате чего они не так сильно пострадают в случае повреждения.



Еще один плюс приседаний в том, что они в целом улучшают показатели в спорте и положительно воздействуют не только на здоровье, но и на самочувствие. Да и для их выполнения не нужны какие-либо спортивные принадлежности. Приседания с упором на стену Даже приседая несколько минут в день с упором на стену, можно добиться хорошего результата. Постепенно можно увеличивать количество приседаний и использовать утяжелители в виде гантелей. Упражнение хорошо тренирует мышцы кора и ноги. Отжимания с упором на стул Это одно из самых эффективных упражнений и для занятых людей, и для тех, кто регулярно проводит время в спортзале.



Конечно, для многих обычные отжимания могут быть слишком сложными, поэтому начать рекомендуется с отжиманий с упором рук на стену или письменный стол. Потом можно лежа с упором на колени. Далее начни выполнять классику и с упором рук на стул. Последний вариант помогает избавиться от жировых отложений в верхней части рук. Выпады Такое несложное упражнение, как выпады, позволяет укрепить мышцы ног, кора, бедер, икр. Как и другие упражнения их можно видоизменять: делать глубже, брать в руки утяжелители, увеличивать количество, чередовать с приседаниями. Например: 10 приседаний – колени в сторону, 10 выпадов, потом снова 10 приседаний – колени «смотрят» прямо, далее еще раз выпады и приседания – ноги вместе.



Сами по себе выпады будут также эффективными. Они приведут в тонус целый ряд мышц, главное делать упражнения регулярно, пусть даже непродолжительное количество времени.



Малоподвижный образ жизни не менее опасный враг, чем вредная пища. Поэтому важно уделять свободные минуты не перекусам и девайсам, а физической активности. Неважно, где ты работаешь – в офисе или на дому, старайся находить 5 – 10 минут для полезных и несложных упражнений. Кроме того, в речение рабочего дня старайся вместо лифта пользоваться лестницей, больше ходить пешком и выходить на свежий воздух во время перерыва на обед. Помни, что даже непродолжительная зарядка снижает вероятность последствий малоподвижного образа жизни.

