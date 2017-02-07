Многослойная зима. Сочетание тёплых деловых вещей
07/02/2017 комментироватьМужской стиль всегда основан на классической традиции, а костюм – её фундамент. Пиджак и брюки необходимы каждому, кто работает в компании с дресс-кодом, и это не только униформа, но и средство самовыражения. Поговорим о том, какие деловые комбинации можно собрать на основе пиджака на эту зиму.
Вы и так знаете самое главное правило последних лет: многослойность – лучший друг замерзающего мужчины. Так что зимой гардероб стоит дополнить новыми элементами. Первый из них – водолазка. Эта вещь, считавшаяся в 00-х крайне немодной, сегодня вернулась на подиумы и фото стритстайла.
Универсальное комбо – водолазка под пиджак, но самые смелые могут добавить ещё и рубашку под водолазку или поверх неё.
Если в правилах вашей компании прямо не написано, что вы обязаны приходить на работу в галстуке, замените рубашку водолазкой из хлопка, мериноса или кашемира. Самые смелые сегодня надевают и рубашку, и водолазку вместе – мы бы не стали, но выбор за вами. Один вариант такого сочетания – воротник рубашки, поднятый и торчащий над горлом водолазки, второй – водолазка, надетая под рубашку. Впрочем, это не решение для классического офисного дресс-кода.
Кардиган под пиджаком – отличная альтернатива привычному жилету
А что же в деловом стиле допустимо? В первую очередь, конечно, сочетание рубашек и галстуков с другим трикотажем – пуловерами, жилетами и кардиганами. Пуловеры с круглым воротом хорошо смотрятся с сорочками без галстука, а с v-образным вырезом – под галстук. Не преумножайте скуку в мире и не берите галстук в тон трикотажа, а трикотаж в тон пиджака – пусть все они будут неброскими, но контрастными. Если зимой невмоготу холодно, наденьте под рубашку тонкую майку – в сочетании с трикотажем она просвечивать не будет.
Неформальный пиджак из фактурной шерсти
Выбор цветов для костюма – дело ваше, но зимой особенно хорошо смотрятся плотные фактуры наподобие твида и фланели. Причём работают они как в полном костюме, так и в непарном – когда пиджак надевается с брюками другого цвета. Для брюк стоит выбрать материал в том же зимнем духе: плотный хлопок, толстый вельвет, шерсть в «армейское» диагональное плетение. Если стиль вашей компании неформальный, подойдут и джинсы.
Пуховик может быть вполне «костюмным», если хорошо сидит по фигуре и длиннее, чем ваш пиджак.
Что касается верхней одежды, ориентируйтесь на температуру: если на улице -5 или выше, подойдёт шерстяное пальто, если ниже – не обойтись без пуховика. Постарайтесь не выбирать слишком бесформенные модели – к костюму лучше подойдут приталенные, слегка удлинённые куртки. Парки в духе милитари годятся только для сочетания с неформальными пиджаками.
Обмотайтесь тёплым шарфом – в этом году в моде либо крупные небрежные узлы поверх всего, либо шарф, аккуратно положенный под воротник пальто или даже пиджака. Его лучше выбрать поярче – в зимнем ансамбле он может стать единственным заметным цветовым пятном.
Туфлям или ботинкам необязательно иметь тонкую кожаную подошву, чтобы выглядеть элегантно.
Ботинки для нашей зимы выбрать, пожалуй, сложнее всего. Сколь качественными бы они не были, кожаная подошва на российских улицах станет ночным кошмаром. Недалеко ушёл от неё и каучук данит (dainite), популярный в Европе – он довольно скользкий, по гололёду в нём не походишь. Зато подойдут подошвы типа commando с фактурным протектором. Они, конечно, уступают в утончённости, но при необходимости в офисе можно и переобуться в более «приличные» туфли.
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