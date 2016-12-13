Идеальный базовый гардероб современного мужчины: 9 must have вещей

Мода приходит и уходит, но есть вещи, которые не теряют своей актуальности ни при каких обстоятельствах. И если ты решил наполнить свой гардероб "правильными" составляющими, MEN's LIFE подскажет, на что стоит обратить особое внимание.





1. Мужской джемпер с круглым или V-образным вырезом





Твой зимний базовый гардероб совершенно точно не обойдется без теплой одежды, а потому самое первое, за чем стоит бежать в магазин - это пара джемперов. Преимущество последних в том, что подходят они всем возрастным категориям и хорошо вписываются практически в любой образ. Главное - помнить о важном правиле: джемпер с круглым вырезом идеален для создания расслабленного и непринужденного casual-look’а, тогда как джемпер с V-образным вырезом лучше сочетать с деловым мужским костюмом.





Если теряешься в оттенках, останови свой выбор на беспроигрышном варианте - джемпере в нейтральной гамме, которую формируют градации синего, серого, коричневого и бежевого цветов. Именно такие модели будут нужны тебе чаще всего. Когда что-то из перечисленного выше уже войдет в твой гардероб, можешь смело покупать джемперы других, более специфичных и модных оттенков, с помощью которых можно качественно разбавить сдержанный образ.





К слову, при выборе джемпера всегда смотри на состав. Если в нем более 10-15% синтетики - лучше откажись от покупки. Что же до особенностей стирки, тут очень важно изучить ярлык. С особой осторожностью нужно обращаться с вещами из натуральной шерсти и ангоры: чтобы сохранить первоначальный вид свитера, используй самые деликатные режимы стирки, а также порошки и бальзамы, предназначенные для шерстяных изделий.









































2. Темные мужские джинсы





Темно-синие джинсы - это именно тот вариант, который никогда, ни при каких обстоятельствах не выйдет из моды. К тому же, данный предмет гардероба обладает абсолютной универсальностью: джинсы прекрасно сочетаются с футболками, кардиганами, парками, рубашками, пиджаками, куртками-бомберами и брутальными косухами.





Экономить в данном случае точно не стоит: всего одна пара из качественного денима идеального кроя прослужит тебе несколько лет, прекрасно дополняя собой любой из образов. Особое внимание следует обратить на джинсы таких известных брендов, как Levi’s, Diesel, Acne, A.P.C. или AllSaints - эти марки специализируются на дениме и знают, как сделать так, чтобы джинсы приносили тебе истинное удовольствие.

















3. Однотонная футболка





Футболок много не бывает, тем более, если они однотонные. Самые ходовые цвета - белый, серый, синий и черный: такие варианты прекрасно комбинируются с блейзерами, кардиганами, пиджаками и любыми куртками. Опять же, не скупись и отдавай предпочтение качественным вещам: хорошая футболка сохраняет свою форму максимально долго, не деформируясь после стирки.





















4. Светлая рубашка





Точно так же, как и в предыдущем случае, рубашки белого и голубого цвета могут похвастать отличной многофункциональностью - не зря их называют одним из китов полноценного мужского гардероба. Включив в свой арсенал всего две-три рубашки светлых оттенков, ты сможешь смело создавать на их основе как повседневные look-и (к примеру, с джинсами и курткой-косухой), так и вполне официальные (с классическими брюками и пиджаком).













5. Мужской классический костюм





Каждый уважающий себя мужчина обязательно имеет в своем гардеробе хороший костюм классического кроя. И если ты по какой-то причине еще таким не обзавелся - обязательно исправь это недоразумение. Чтобы понять, какой из костюмов идет тебе больше всего, обязательно нужно проводить примерки (само собой разумеется, покупка в интернет-магазине в данном случае исключена).





К выбору подходи щепетильно: костюм должен сидеть на тебе, словно с иголочки, ведь пользоваться им тебе предстоит в важные и ответственные моменты. Двубортный или однобортный - большой роли не играет, а вот среди оттенков предпочтение стоит отдать темному - он более универсален.





К слову, хороший классический костюм никогда не будет стоить дешевле € 100, а потому экономить на его покупке настоятельно не рекомендуем.





















6. Рубашка в клетку





Этот стильный предмет гардероба просто незаменим, если большую часть жизни ты придерживаешься неформального, расслабленного стиля. Клетчатая рубашка является прекрасной альтернативой белым и голубым вариантам, но не стоит забывать о том, что крупная и контрастная клетка совершенно не вписывается в деловой образ. Если же принт мелкий и выдержан в одной гамме, тогда смело комбинируй такую рубашку с классическим костюмом и дополняй ее галстуком.

























7. Трикотажный кардиган





Помимо джемпера, в зимнем мужском гардеробе обязательно должен "поселиться" кардиган - это именно та вещь, которая способна привнести нотку стиля в абсолютно любой образ. Одно из главных преимуществ кардигана состоит в том, что с его помощью можно достичь чрезвычайно актуальной сегодня многослойности: смело сочетай его с рубашками, футболками и тонкими свитерами, наслаивая также куртки, парки и пальто.





























8. Толстовка и свитшот





Эти предметы ворвались в нашу модную жизнь сравнительно недавно, но сегодня представить без них завершенный базовый гардероб уже практически невозможно. Хотя изначально свитшоты с толстовками являлись атрибутом спортивного стиля, сейчас они гораздо более универсальны. Иными словами, это незаменимая деталь урбанистического стиля, которого активно придерживаются жители мегаполисов. Ты можешь смело комбинировать их со спортивными штанами, шортами, джинсами, неклассическими брюками из коттона и чиносами, а также с любыми куртками и даже с однобортными пиджаками.





























9. Ботинки-дезерты





Классическое название ботинок звучит как Desert Boots: примерно такие же модели входили в арсенал британских солдат во время Второй мировой войны в Египте. Дезерты - это удобство и стиль, помноженные на функциональность. Такие ботинки прекрасно впишутся в casual и спортивный стиль, а также станут идеальным дополнением к деловому повседневному костюму.

















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