Барбершоп в Киеве “Frisor” - мужская парикмахерская







Успех “Frisor” - в команде и четком понимании своего дела. Это своего рода “духовное сообщество”, движущееся в одном направлении. Каждый - личность, со своими привычками в работе, взглядами на те или иные вещи, мнением и приоритетами. Но всех их объединяет одно - культура Frisor.Frisor III - это особенная атмосфера известной и уже привычной для Киева мужской парикмахерской. Больше пространства, больше души и мыслей. Это своего рода тайный клуб по интересам, где создаются мистические образы настоящих мужчин, это гармония запахов посредством мастерства и атмосферы старинного интерьера. Здесь гармонично сочетаются ароматы дерева, масел для бритья и иногда - дорогих сигар. Пять рабочих мест визуально создают более активную и насыщенную обстановку. С недавних пор здесь, в отдельном зале, открыта школа барберов, где топ-мастера Киева проводят обучение и практические занятия со стажерами. В школе - четыре полноценных рабочих места. “Мы хотим писать свою историю, строить отдельную культуру и грамотно к этому идем командой”, - говорит основатель и топ-мастер Дмитрий Верховецкий.От двух других парикмахерских сети в Киеве этот отличается как минимум пространством. Здесь - три больших зала: два - для работы мастеров, один - школа. Камин и антуражный декор, который мастера подбирали сами, создает теплую и домашнюю обстановку, в которой хочется оставаться. По традиции: симбиоз классики, комиксов и байков. В интерьере сливаются воедино железо, дерево и старые книги в толстом переплете.“Этот Frisor - свободнее, просторнее, здесь будто шире и шаг, и мысли. Пять мастеров свободно могут работать одновременно, абсолютно не мешая друг другу. Еще одно отличие этой парикмахерской - витраж на потолке с нашим логотипом и герб, нарисованный на стене”, - говорит Дмитрий Верховецкий.Третий Frisor уже успел получить своих постоянных клиентов, которые всегда приходят именно на ул. Льва Толстого, 23. Некоторые из них поделились своим отношением к этому пространству.“Frisor III для меня - это пространство и атмосфера профессионализма. Впервые попал сюда, идя к уже знакомому мастеру Александру Сидорянскому. Я знал, какая будет стрижка, примерно понимал, какая будет обстановка. Зашел и сразу почувствовал “наполненность”. Здесь все - от приветствия Администратора до общения между мастерами - особенно уютное. Ты сидишь в кресле и понимаешь, что твой образ - в руках профессионала. Я доверяю Frisor. Впервые сделал свой выбор в их пользу, когда хотелось чего-то нового, устал от привычного Андерката. Попал к мастеру Саше, доверился и остался доволен переменами. Я считаю, так должно быть. Мужская парикмахерская - то место, где ходят к определенному мастеру, а не просто подстричься.“Frisor” - это душа и теплый коллектив. Никогда не замечал каких-то напряженных ситуаций между мастерами, даже если они есть - клиент никогда этого не почувствует”.“В тот день, когда меня пригласили на стрижку во “Frisor”, помню как сейчас, по улицам Киева ездило несколько красивых байков, которые я замечал в течение дня в городе. Я очень удивился, когда увидел все это скопление в мужской парикмахерской, видимо все дороги ведут сюда :) В тот день Frisor снимал промо-ролик, интересно было оказаться в эпицентре бекстэйджа.В Третьем Frisor встретили по-домашнему, угостили виски. Мастера работают качественно и хорошо знают свою работу. Люблю доверяться профессионалам, это всегда приятно. В скором времени вернусь”.