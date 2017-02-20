10 модных мужских стрижек 2017 года
20/02/2017 комментироватьДавно прошли те времена, когда представители сильного пола не могли и мечтать о том разнообразии мужских стрижек, которые предлагает им сейчас современная мода. В настоящее время мужчины могут выбрать себе любую прическу согласно возрасту, внешности и статуса.
Предлагаем тебе Топ-11 модных стрижек для любой длины волос. С их помощью любой превратится в интересного, элегантного, современного мужчину.
Бокс и полубокс
Эти стрижки были в моде всегда. Классические, удобные в повседневной жизни причёски, подходят к любой форме лица и головы.
Известный обладатель стрижки: Ченнинг Татум, Вентворт Миллер.
Теннис
Эта стрижка-трансформер была задумана, как спортивная. Она удобна в повседневной жизни. Эту стрижку с легкостью можно взъерошить, предав вид "художественного" беспорядка, а можно и гладко причесать.
Известный обладатель стрижки: Крис Эванс, Бен Аффлек.
Британка
Еще одни неумирающий тренд – стрижка британка. Эта элегантная мужская стрижка пришла к нам из Британии. Пышная шевелюра, короткие виски и ровный четкий пробор придадут вам образ стильного футболиста.
Известный обладатель стрижки: Дэвид Бекхэм, Джастин Тимберлейк.
Каскад
Естественно, длинные волосы тоже будут в моде в 2017 году. Но им необходимо придать опрятную, привлекательную форму, что можно сделать с помощью "каскада".
Известный обладатель стрижки: Крис Хемсворт, Зак Эфрон.
Канадка
Канадские хоккеисты времен СССР внесли свою лепту в развитие модной индустрии мужских причесок. Именно они стали ее законодателями. Эта прическа представляет собой гладко зачесанные волосы с легкой, естественной небрежностью. Канадка особенно подходит мужчина в расцвете сил –придает мужественную и легкую брутальность.
Известный обладатель стрижки: Крис Пайн, Райан Гослинг.
Undercut
Ничего сложного, но очень модно и современно. По бокам и сзади коротко, сверху умеренно длинно. Придает внешнему виду дерзкость и мужественность.
Известный обладатель стрижки: Брэд Питт, Ник Вустер.
Top-knot
Можно сказать, что мужской пучок с выстриженными висками – это удлиненный undercut. Нужно набраться терпения и смелости, чтобы решиться на такую прическу. Необходимо дождаться, когда отрастут волосы на макушке и собрать их в пучок. Модно, изысканно и стильно. А самые смелые и стильные – отпускают ещё и бороду. Это хорошее сочетание. Главное требование к этой причёски – безукоризненно подстриженные виски, затылок и бока.
Известный обладатель стрижки: Колин Фаррелл.
Мужской пучок
Длинные волосы, собранные в узел – эта мужская прическа позаимствована у девушек. Однако в корне меняет представление о мужской моде стрижек.
Известный обладатель стрижки: Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето.
Классическая мужская стрижка
Понятие "классика" говорит само о себе – всегда модно, актуально и красиво. Эту обыкновенную стрижку сделают более современной лишь несколько свежих штрихов.
Известный обладатель стрижки: Джерард Батлер, Джордж Клуни.
"Под ноль"
Стрижка "под ноль" является популярной мужской стрижкой, которая хороша своей универсальностью, простотой выполнения, а также материальной экономичностью.
Известный обладатель стрижки: Брюс Уиллис, Джейсон Стетхем.
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