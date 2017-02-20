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Тайра Бэнкс
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10 модных мужских стрижек 2017 года

10 модных мужских стрижек 2017 года

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20/02/2017 комментировать

Давно прошли те времена, когда представители сильного пола не могли и мечтать о том разнообразии мужских стрижек, которые предлагает им сейчас современная мода. В настоящее время мужчины могут выбрать себе любую прическу согласно возрасту, внешности и статуса.

Предлагаем тебе Топ-11 модных стрижек для любой длины волос. С их помощью любой превратится в интересного, элегантного, современного мужчину.

Бокс и полубокс

Эти стрижки были в моде всегда. Классические, удобные в повседневной жизни причёски, подходят к любой форме лица и головы. 



Известный обладатель стрижки: Ченнинг Татум, Вентворт Миллер.

Теннис

Эта стрижка-трансформер была задумана, как спортивная. Она удобна в повседневной жизни. Эту стрижку с легкостью можно взъерошить, предав вид "художественного" беспорядка, а можно и гладко причесать. 



Известный обладатель стрижки: Крис Эванс, Бен Аффлек.

Британка

Еще одни неумирающий тренд – стрижка британка. Эта элегантная мужская стрижка пришла к нам из Британии. Пышная шевелюра, короткие виски и ровный четкий пробор придадут вам образ стильного футболиста.



Известный обладатель стрижки: Дэвид Бекхэм, Джастин Тимберлейк.

Каскад

Естественно, длинные волосы тоже будут в моде в 2017 году. Но им необходимо придать опрятную, привлекательную форму, что можно сделать с помощью "каскада".



Известный обладатель стрижки: Крис Хемсворт, Зак Эфрон.

Канадка

Канадские хоккеисты времен СССР внесли свою лепту в развитие модной индустрии мужских причесок. Именно они стали ее законодателями. Эта прическа представляет собой гладко зачесанные волосы с легкой, естественной небрежностью. Канадка особенно подходит мужчина в расцвете сил –придает мужественную и легкую брутальность.



Известный обладатель стрижки: Крис Пайн, Райан Гослинг.

Undercut

Ничего сложного, но очень модно и современно. По бокам и сзади коротко, сверху умеренно длинно. Придает внешнему виду дерзкость и мужественность.



Известный обладатель стрижки: Брэд Питт, Ник Вустер.

Top-knot

Можно сказать, что мужской пучок с выстриженными висками – это удлиненный undercut. Нужно набраться терпения и смелости, чтобы решиться на такую прическу. Необходимо дождаться, когда отрастут волосы на макушке и собрать их в пучок. Модно, изысканно и стильно. А самые смелые и стильные – отпускают ещё и бороду. Это хорошее сочетание. Главное требование к этой причёски – безукоризненно подстриженные виски, затылок и бока.



Известный обладатель стрижки: Колин Фаррелл.

Мужской пучок

Длинные волосы, собранные в узел – эта мужская прическа позаимствована у девушек. Однако в корне меняет представление о мужской моде стрижек.



Известный обладатель стрижки: Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето.

Классическая мужская стрижка

Понятие "классика" говорит само о себе – всегда модно, актуально и красиво. Эту обыкновенную стрижку сделают более современной лишь несколько свежих штрихов.



Известный обладатель стрижки: Джерард Батлер, Джордж Клуни.

"Под ноль"

Стрижка "под ноль" является популярной мужской стрижкой, которая хороша своей универсальностью, простотой выполнения, а также материальной экономичностью.



Известный обладатель стрижки: Брюс Уиллис, Джейсон Стетхем.

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