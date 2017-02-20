10 модных мужских стрижек 2017 года

Самые стильные мужские стрижки звезд Какие мужские стрижки и прически сейчас в моде? Кто из звезд может стать достойным примером для придания стильного образа твоей шевелюре? Читать подробнее »

Модные мужские стрижки весна-лето 2012 С каждым сезоном дизайнеры предлагают новые варианты мужских стрижек, и сезон весна-лето 2012 – яркое тому подтверждение Читать подробнее »

Зачем мужчине хорошая стрижка? Мужчине зачастую непросто найти «свою» стрижку. Экспериментировать со стилями, прическами и укладками – вроде как, прерогатива женщин. Вот и стригутся представители сильного пола по инерции так, что стрижка эта им совсем не идет, не соответствует типу волос и форме лица. Читать подробнее »







Предлагаем тебе Топ-11 модных стрижек для любой длины волос. С их помощью любой превратится в интересного, элегантного, современного мужчину.Эти стрижки были в моде всегда. Классические, удобные в повседневной жизни причёски, подходят к любой форме лица и головы.Известный обладатель стрижки:Эта стрижка-трансформер была задумана, как спортивная. Она удобна в повседневной жизни. Эту стрижку с легкостью можно взъерошить, предав вид "художественного" беспорядка, а можно и гладко причесать.Известный обладатель стрижки:Еще одни неумирающий тренд – стрижка британка. Эта элегантная мужская стрижка пришла к нам из Британии. Пышная шевелюра, короткие виски и ровный четкий пробор придадут вам образ стильного футболиста.Известный обладатель стрижки:Естественно, длинные волосы тоже будут в моде в 2017 году. Но им необходимо придать опрятную, привлекательную форму, что можно сделать с помощью "каскада".Известный обладатель стрижки:Канадские хоккеисты времен СССР внесли свою лепту в развитие модной индустрии мужских причесок. Именно они стали ее законодателями. Эта прическа представляет собой гладко зачесанные волосы с легкой, естественной небрежностью. Канадка особенно подходит мужчина в расцвете сил –придает мужественную и легкую брутальность.Известный обладатель стрижки:Ничего сложного, но очень модно и современно. По бокам и сзади коротко, сверху умеренно длинно. Придает внешнему виду дерзкость и мужественность.Известный обладатель стрижки:Можно сказать, что мужской пучок с выстриженными висками – это удлиненный undercut. Нужно набраться терпения и смелости, чтобы решиться на такую прическу. Необходимо дождаться, когда отрастут волосы на макушке и собрать их в пучок. Модно, изысканно и стильно. А самые смелые и стильные – отпускают ещё и бороду. Это хорошее сочетание. Главное требование к этой причёски – безукоризненно подстриженные виски, затылок и бока.Известный обладатель стрижки:Длинные волосы, собранные в узел – эта мужская прическа позаимствована у девушек. Однако в корне меняет представление о мужской моде стрижек.Известный обладатель стрижки:Понятие "классика" говорит само о себе – всегда модно, актуально и красиво. Эту обыкновенную стрижку сделают более современной лишь несколько свежих штрихов.Известный обладатель стрижки:Стрижка "под ноль" является популярной мужской стрижкой, которая хороша своей универсальностью, простотой выполнения, а также материальной экономичностью.Известный обладатель стрижки: