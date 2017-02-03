Основные правила похудения для мужчин
03/02/2017 комментироватьМногие мужчины считают, что выступающий и пухлый живот, в сочетании с двойным подбородком, вовсе не недостаток, а признак зрелости и стабильных семейных уз. Но разве, глядя на стройных ровесников, не хотелось бы последовать их примеру? Кроме того, большинство женщин считает большой живот и двойной подбородок непривлекательными.
Если ты, хотя бы в глубине души, тоже так думаешь и хочешь перемен, тогда читай наши полезные советы и будешь выглядеть не хуже, чем Бен Аффлек в свои 44 года.
Хотим заметить, что рациональное и правильное питание целесообразно не только для поддержания хорошей физической формы, но и для профилактики заболеваний сердца и сосудов.
Основные ошибки в питании
1. Есть больше, чем необходимо. Не нужно продолжать кушать, когда уже чувствуется насыщение, но еда на столе еще осталась. Такая особенность заимствована у наших предков, которые наедались досыта, не зная, когда придется обедать следующий раз. Также часто такая привычка произрастает с детства, когда мальчиков поучают: много кушай – будешь сильным и большим.
2. Большое количество «тяжелой» пищи. Многие мужчины считают, что брокколи и рыба на пару – еда для слабаков, отдавая предпочтение пельменям, салу, жирному мясу, белому хлебу с майонезом и всему тому, что калорийное и быстро насыщает. Конечно, калории нужны, но не в таком количестве.
3. Перекусы перед компьютером (телевизором). Часто они превращаются в полноценный прием пищи, в то время как мужчина считает, что такая еда лишь на один зубок. Опасность кроется в том, что перекусывая под ТВ или компьютер, теряется чувство меры.
4. Калории в виде алкоголя. Безвредное на первый взгляд пиво (даже бутылочка после трудового дня) пробуждает аппетит и снижает чувство сытости. Да и калории, которые попали в организм с алкоголем, бесследно не улетучиваются, особенно в сочетании с сахаром, который содержат сладкие напитки (соки, лимонады и т. д.). Из-за этого, как правило, ухудшается метаболизм, а организм обезвоживается.
5. Спорт уберет последствия неправильного питания. Наивно думать, что занятия спортом дадут желаемый результат, если до и после них продолжать неправильно питаться. Этот факт был подтвержден исследованием. Если систематически посещать спортзал, безусловно, улучшится кровообращение, но вот лишний вес не уйдет. Нужна комплексная программа: диета + спорт.
У тебя растет живот, но никто в нем не живет?
А точнее живут и в избытке: холестерин, белки, жиры и углеводы, которые прочно осели и не желают покидать организм просто так.
Есть три основные причины, из-за которых появляется большой живот:
1. Малоподвижный образ жизни. Большую часть времени мужчина мигрирует между офисным креслом, сидением автомобиля и диваном (косые мышцы живота становятся слабее).
2. Изменение гормонального фона. Так может произойти с возрастом или после стрессовых ситуаций (оседают жиры на бедрах и животе).
3. Нерациональное питание. К этому пункту относятся: переедание, вредная еда и калорийные напитки (в целом ухудшается физическая форма).
Оседание жира в организме не только не дает никаких плюсов, но и является признаком предрасположенности к таким заболеваниям, как диабет и гипертония.
Эксперты сделали подсчет: если при росте 170 см объем талии составляет 94 см, то риск появления заболеваний средний. Когда объем талии достигает или превышает 101 см, то риск становится высоким.
Многих интересует вопрос: «Что делать, чтобы сбросить лишний вес?». Ответ однозначный – диета и физические нагрузки. Кроме того, продукты должны быть не просто полезными для заданной цели. В них должен содержаться магний и цинк для продуктивного образования тестостерона и поддержки сердечно-сосудистой системы.
Продукты, содержащие цинк:
- рыба и другие дары моря;
- семечки (подсолнечные и тыквенные);
- кунжут;
- чечевица;
- вареная говядина;
- какао;
- ячмень и овес;
- ягоды в свежем виде, особенно черника и малина.
Продукты, содержащие магний:
- сухофрукты;
- какао;
- гречневая каша;
- хлеб цельнозерновой;
- мука из сои;
- фасоль.
Строгие диеты не для мужчин?
Многие мужчины считают, что строгая диета не для них. Она раздражает однообразием и необходимостью контролировать себя. Однако вовсе нет необходимости каждый раз четко по времени, например, на завтрак есть только гречневую кашу. Разнообразие рациона, состоящего из полезной пищи – приветствуется. Поэтому ты можешь делать по своему желанию разные комбинации из еды. Кроме того, количество приемов пищи такое же, как и в обычном режиме у большинства людей – 3 раза в день.
Варианты полезного завтрака
Большинство диетологов обосновано считает, что завтрак – это единственный вариант приема пищи, когда моно съесть больше обычной порции. Также пойдет на пользу, если мужчина завтракает за семейным столом. Жена сможет контролировать количество и качество еды.
Было замечено, что у мужчин, завтракающих дома, реже наблюдается избыточный вес по сравнению с теми, кто предпочитает завтрак в кафе по дороге на работу или фаст-фуд.
Полезный завтрак – верный путь к улучшению физической формы и здоровья. Предлагаем его варианты:
1) тост из цельнозернового хлеба со спредом (смесь из растительного и сливочного масла) либо творогом с добавлением зелени;
2) овсяная каша с обезжиренным молоком и свежими ягодами или фруктами;
3) воздушный омлет с овощами (жарить нужно на тефлоновой сковородке, добавив не более 1 чайной ложки оливкового масла);
4) тост с помидорами и тонко нарезанным беконом;
5) 2 вареных яйца и цельнозерновой хлеб.
Также на завтрак можно употребить овощной смузи, например, из моркови, брокколи и сельдерея.
Дополнить завтрак можно фрешем или чаем, лучше зеленым. Но если есть желание выпить кофе, сделай это после завтрака.
Питание в течение дня
Днем лучше всего поесть суп. Он не только насыщает без перегруза калориями, но и полезный для желудка. После супа можно подкрепиться рагу с овощами и нежирным мясом, а также овощным салатом. Пищу не нужно запивать, чтобы не осложнять пищеварение, так как жидкость снижает консистенцию желудочного сока. Пить рекомендуется спустя 30 минут после еды.
Ужинать следует не позже, чем за 2 – 3 часа до сна. В вечерний прием пищи может входить белковая, но нежирная еда, а также овощной салат. В качестве белков подойдет нежирное мясо, сыр тофу, рыба и другие дары моря.
Что можно, а что нельзя в диетическом рационе
Чтобы обмен веществ был полноценным, нужно ежедневно пить обычную воду. Рекомендуемая норма – 2-2,5 л каждый день. Чтобы продуктивно вырабатывался тестостерон, а сердце и сосуды функционировали без нарушений, нужен белок, кальций, а также витамины: А, В, С, D, E. В связи с этим полностью ограничивать себя в мясе нельзя. Важно, чтобы оно было нежирное.
Следует отказаться от полуфабрикатов, фастфуда и соусов из магазинов, потому что в них повышенное количество натрия и сахара. Не подойдет для диеты и еда, сделанная во фритюре. Зато можно лакомиться пищей, приготовленной на гриле.
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