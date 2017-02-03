Основные правила похудения для мужчин

Названа самая опасная диета Самый опасный метод похудения - это монодиета, т.е. диета с использованием однообразных продуктов Читать подробнее »

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Если ты, хотя бы в глубине души, тоже так думаешь и хочешь перемен, тогда читай наши полезные советы и будешь выглядеть не хуже, чем Бен Аффлек в свои 44 года.Хотим заметить, чтоцелесообразно не только для поддержания, но и дляНе нужно продолжать кушать, когда уже чувствуется насыщение, но еда на столе еще осталась. Такая особенность заимствована у наших предков, которые наедались досыта, не зная, когда придется обедать следующий раз. Также часто такая привычка произрастает с детства, когда мальчиков поучают: много кушай – будешь сильным и большим.Многие мужчины считают, что брокколи и рыба на пару – еда для слабаков, отдавая предпочтение пельменям, салу, жирному мясу, белому хлебу с майонезом и всему тому, что калорийное и быстро насыщает. Конечно, калории нужны, но не в таком количестве.Часто они превращаются в полноценный прием пищи, в то время как мужчина считает, что такая еда лишь на один зубок. Опасность кроется в том, что перекусывая под ТВ или компьютер, теряется чувство меры.Безвредное на первый взгляд пиво (даже бутылочка после трудового дня) пробуждает аппетит и снижает чувство сытости. Да и калории, которые попали в организм с алкоголем, бесследно не улетучиваются, особенно в сочетании с сахаром, который содержат сладкие напитки (соки, лимонады и т. д.). Из-за этого, как правило, ухудшается метаболизм, а организм обезвоживается.Наивно думать, что занятия спортом дадут желаемый результат, если до и после них продолжать неправильно питаться. Этот факт был подтвержден исследованием. Если систематически посещать спортзал, безусловно, улучшится кровообращение, но вот лишний вес не уйдет. Нужна комплексная программа: диета + спорт.А точнее живут и в избытке: холестерин, белки, жиры и углеводы, которые прочно осели и не желают покидать организм просто так.Есть три основные причины, из-за которых появляется большой живот:Большую часть времени мужчина мигрирует между офисным креслом, сидением автомобиля и диваном (косые мышцы живота становятся слабее).Так может произойти с возрастом или после стрессовых ситуаций (оседают жиры на бедрах и животе).К этому пункту относятся: переедание, вредная еда и калорийные напитки (в целом ухудшается физическая форма).Оседание жира в организме не только не дает никаких плюсов, но и является признаком предрасположенности к таким заболеваниям, как диабет и гипертония.Эксперты сделали подсчет: если при росте 170 см объем талии составляет 94 см, то риск появления заболеваний средний. Когда объем талии достигает или превышает 101 см, то риск становится высоким.Многих интересует вопрос: «Что делать, чтобы сбросить лишний вес?». Ответ однозначный –. Кроме того, продукты должны быть не просто полезными для заданной цели. В них должен содержатьсядля продуктивного образования тестостерона и поддержки сердечно-сосудистой системы.- рыба и другие дары моря;- семечки (подсолнечные и тыквенные);- кунжут;- чечевица;- вареная говядина;- какао;- ячмень и овес;- ягоды в свежем виде, особенно черника и малина.- сухофрукты;- какао;- гречневая каша;- хлеб цельнозерновой;- мука из сои;- фасоль.Многие мужчины считают, что строгая диета не для них. Она раздражает однообразием и необходимостью контролировать себя. Однако вовсе нет необходимости каждый раз четко по времени, например, на завтрак есть только гречневую кашу. Разнообразие рациона, состоящего из полезной пищи – приветствуется. Поэтому ты можешь делать по своему желанию разные комбинации из еды. Кроме того, количество приемов пищи такое же, как и в обычном режиме у большинства людей – 3 раза в день.Большинство диетологов обосновано считает, что завтрак – это единственный вариант приема пищи, когда моно съесть больше обычной порции. Также пойдет на пользу, если мужчина завтракает за семейным столом. Жена сможет контролировать количество и качество еды.Было замечено, что у мужчин, завтракающих дома, реже наблюдается избыточный вес по сравнению с теми, кто предпочитает завтрак в кафе по дороге на работу или фаст-фуд.– верный путь к улучшению физической формы и здоровья. Предлагаем его варианты:1) тост из цельнозернового хлеба со спредом (смесь из растительного и сливочного масла) либо творогом с добавлением зелени;2) овсяная каша с обезжиренным молоком и свежими ягодами или фруктами;3) воздушный омлет с овощами (жарить нужно на тефлоновой сковородке, добавив не более 1 чайной ложки оливкового масла);4) тост с помидорами и тонко нарезанным беконом;5) 2 вареных яйца и цельнозерновой хлеб.Также на завтрак можно употребить, например, изДополнить завтрак можно. Но если есть желание выпить кофе, сделай это после завтрака.лучше всего поесть. Он не только насыщает без перегруза калориями, но и полезный для желудка. После супа можно подкрепиться, а также. Пищу, чтобы не осложнять пищеварение, так как жидкость снижает консистенцию желудочного сока. Пить рекомендуется спустя 30 минут после еды.следует не позже, чем. В вечерний прием пищи может входить, а также. В качестве белков подойдетЧтобы обмен веществ был полноценным, нужно ежедневно. Рекомендуемая норма –каждый день. Чтобы продуктивно вырабатывался тестостерон, а сердце и сосуды функционировали без нарушений, нужен, а также. В связи с этим полностью ограничивать себя в мясе нельзя. Важно, чтобы оно было нежирное.Следует, потому что в них повышенное количество натрия и сахара. Не подойдет для диеты и еда, сделанная. Зато можно лакомиться пищей, приготовленной на гриле.