Как похудеть без голодовок и диет
22/02/2017 комментироватьПохудеть непросто! Путь к похудению кроется в вашем сознании. Вам потребуется огромная сила воли и терпение. А также правильно выбранная стратегия. Занимаетесь ли вы спортом, ведете бизнес, рыбачите или играете в карточную игру, вы добьетесь результата, лишь придерживаясь определенной стратегии. Она включает в себя несколько проверенных способов, которые помогут избавиться от лишних калорий, не прибегая к голодовкам и диетам. Они будут эффективны для того, чтобы сбросить вес, а также не поправиться в дальнейшем.
1. Тщательно пережевывайте и не торопитесь
Вашему мозгу необходимо время, чтобы осознать, что вы насытились. Если вы будете хорошо пережевывать пищу, то вам нужно будет меньше съесть, чтобы наесться, что приведет к меньшим по объемам съеденным порциям.
Насколько вы быстро едите также влияет на ваш вес. Были проведены 23 наблюдательных исследования, из которых стало известно, что у людей, которые едят быстро, больше вероятности избыточного веса, чем у людей, которые едят медленнее. Для того, чтобы привыкнуть есть медленнее, начните считать, сколько раз вы пережевываете пищу перед тем, как ее проглотить.
Итог: Кушая медленнее, вы останетесь сытым дольше и съедите меньше калорий. Это довольно легкий способ похудеть и не поправиться в дальнейшем.
2. Ешьте нездоровую пищу из маленькой посуды
Типичная тарелка больше по размерам в наше время, чем она была несколько десятилетий назад.
Но используя меньшую по размеру посуду, вы будете есть меньше, так как порции будут выглядеть больше. В то же время, большие тарелки создают иллюзию меньшей порции еды, приводя к тому, что вы добавите еды на тарелку.
Вы можете воспользоваться этим фактом с пользой для вас. Подавайте здоровую пищу в большой посуде, а нездоровую в маленькой.
Итог: Маленькая посуда заставит поверить вас, что вы едите больше, чем на самом деле. Поэтому разумно употреблять нездоровую пищу из маленькой посуды, что позволит вам уменьшить нездоровое питание.
3. Регулярно пейте воду
Вода поможет вам есть меньше и сбросить вес, особенно, если вы пьете воду перед едой. Одно исследование показало, что у людей, которые выпивали пол-литра воды за полчаса перед приемом пищи, уменьшался голод, приводя к меньшему употреблению калорий.
Участники, которые выпивали воду перед приемом пищи, потеряли 44% веса за 12 недель. А если вы замените калорийные напитки такие, как содовую воду и соки, на воду, вы увидите и еще больший результат.
Итог: Чтобы употреблять меньше калорий, необходимо пить воду перед едой. Также пейте воду вместо калорийных напитков.
4. Не отвлекайтесь во время приема пищи
Следите за тем, сколько вы едите. Люди, которые едят и параллельно смотрят телевизор или играют в компьютерную игру, не замечают, сколько они съедают. Это приводит к перееданию.
Исследования показали, что, отвлеченные чем-либо во время приема пищи, люди съедали на 10% больше, чем люди, которые ни на что не отвлекались. Более того, если вы отвлекаетесь на что-либо во время приема пищи, это повлияет на то, сколько вы съедите в течении дня. Люди, которые отвлекались во время еды, употребили на 25% больше калорий, чем люди, которые не отвлекались.
Итог: Отвлеченные от еды люди подвержены перееданию. Уделите внимание приему пищи и вы не наберете много калорий.
5. Высыпайтесь и не нервничайте
Часто люди пренебрегают здоровьем, сном и стрессом. Но, в действительности, они очень влияют на ваш аппетит и вес.
Недостаток сна разрушает регулирующие аппетит гормоны, такие как лептин и грелин. А во время стресса повышается уровень другого гормона, кортизола. Когда работа этих гормонов подорвана, увеличивается голод и желание употреблять нездоровую пищу.
Более того, нехватка сна и хронический стресс могут увеличить риск нескольких заболеваний, включая сахарный диабет 2-ого типа и ожирение.
Итог: Недосыпание и стресс приводят к разрушению регулирующих аппетит гормонов, что, в свою очередь, способствует увеличению веса.
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